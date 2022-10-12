Состоялись партии второго тура шахматного турнира «Yerevan Open».

Как сообщает «Арменпресс», в этом туре лидерами стали Абтин Атаха из Ирана, Виталий Сивук из Украины и армянский шахматист Тигран Петросян. В IV международном шахматном турнире «Yerevan Open» в этом году участвуют 292 шахматиста из 15 стран.

Общий призовой фонд турнира составляет 14 миллионов драмов. По окончании турнира будут награждены участники, занявшие места с 1 по 20. Победитель группы А получит 2 600 000 драмов. «Yerevan Open» состоит из 9 туров и завершится 18 октября.