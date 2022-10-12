Комитет государственных доходов Республики Армения в связи с публикациями прессы по поводу взрыва на Крымском мосту представил подробное описание процесса ввоза соответствующих товаров «ГУ Ар Джи Груп», а затем процесса их перевозки с транзитной декларацией в Российскую Федерацию.

Как сообщает «Арменпресс», в распространенном КГД сообщении говорится:

«Прежде всего, следует отметить, что 26 сентября 2022 года в грузинском порту Поти для транспортного средства с грузом, накрытым тентом, (22 места, 22770 кг), отправленным болгарской организацией «BALTEX CAPITAL S.A.» на имя ООО «ГУ Ар Джи Груп» (06962573), была заполнена транспортная накладная (CMR). 27 сентября 2022 года в 14:53 грузовой автомобиль, накрытый тентом, въехал на территорию Республики Армения. Водителем грузовика был Артур Терджанян, гражданин Армении и Грузии.

27 сентября в 15:00 грузовик был взвешен в Баграташенском таможенном посту-отделении, после чего прошел рентгенологическое исследование. В результате рентгенологического исследования факторов риска обнаружено не было, после чего в 16:53 по данным транспортной накладной груз был задекларирован транзитной декларацией № 05100033/270922/0049515 на имя ООО «ГУ Ар Джи Груп» (АВХК 06962573). Для осуществления дальнейших формальностей была выбрана Араратская таможня, склад временного хранения компании «Терминал Альянс» При выезде с таможенной территории в 17:00 в системе «Border Cross» была сделана соответствующая отметка «выбыл».

Автомобиль прибыл на склад временного хранения СП «Терминал Альянс» спустя 5 часов 46 минут, в 22:46. 28 сентября 2022 года в 9:43 транзитная декларация 05100033/270922/0049515 получила статус «заполнена» на складе временного хранения СП «Терминал Альянс». Затем таможенная стоимость была скорректирована, и в 16:12 29 сентября, после подачи декларантом грузовых документов в таможенные органы, груз был досмотрен на складе временного хранения СП «Терминал Альянс».

В частности, без опорожнения грузов с грузового транспортного средства была проверена слоистость пленки одного из рулонов полиэтиленовой пленки (с целью проверки правильной классификации товаров по ТН ВЭД). Проблем с неправильной классификацией ТН ВЭД не было выявлено и в 16:40 таможенным органом был произведен выпуск товаров.

С этого этапа рассматриваемые товары приобрели статус товаров ЕАЭС и были переданы в распоряжение декларанта, однако грузовое транспортное средство не покинуло склад ООО «Альянс терминал». Не покидая склада в 10:24 30-го сентября 2022 года, от того же декларанта была подана и зарегистрирована транзитная декларация 05100010/300922/0017152, по которой для перевозки того же товара из Армении в РФ ООО «ГУ Ар Джи Груп» заполнила транзитную декларацию (получатель — российский Лидер ООО). Состоялся простой процесс, установленный законодательством ЕАЭС в повседневной практике.

Товары были доставлены в РФ на том же грузинском автомобиле, водитель был тем же. Транзитная декларация получила интерфейсное отражение «желтый путь» так как код ТН ВЭД товара включен в перечень контрольных товаров двойного назначения. Таможенный орган также проверил наличие необходимого документа о том, является или не является груз товаром двойного назначения.

К транзитной декларации на указанную полиэтиленовую строительную пленку приложено экспертное заключение, выданное 30.09.2022 г. СП ПАП «АРЭКСПЕРТИЗА», удостоверяющее, что данная продукция не является продукцией двойного назначения. Подтверждая это, транзитная декларация 30 сентября 2022 года в 16:16 получила статус разрешенной.

Следует отметить, что в течение всего периода нахождения товара под таможенным контролем на складе временного хранения СП компании «Терминал Альянс» грузовой автомобиль, перевозивший товар находился в поле зрения объектива камеры. Не разгружался, не перегружался и не загружался другими товарами до полного завершения таможенных процедур ввоза в РА и перевозки в Россию.

Транспортное средство прибыло на таможенный пост Баграташен 01.10.2022 примерно в 00:15. Около 00:30 было проведено рентгенологическое исследование, результаты которого подтвердили то же изображение, которое было получено в результате рентгенологического исследования, проведенного при ввозе в Армению. После рентгенологического исследования в 00:38 на КПП Баграташен получило статус «выход из таможенного органа».

Транзитная декларация получила статус «заполнена» на таможенном посту Верхний Ларс 05.10.2022», — говорится в сообщении КГД.

Согласно сообщению, процессы ввоза, таможенного контроля, рентгенологического досмотра, таможенного оформления, оформления документов, вывоза вышеуказанного груза в Республику Армения прошли надлежащим и законным образом. Во время физического, рентгеновского досмотра груза при въезде и выезде из Республики Армения фактора риска не было обнаружено.

Копии всех документов, подтверждающих вышеуказанные факты, также и снимки с аппарата досмотра, движения, зафиксированного приборами видеонаблюдения в зонах таможенного контроля, сохранены.

8 октября в 06:07 на проезжей части Крымского моста со стороны Таманского полуострова взорвался грузовой автомобиль. В результате взрыва загорелись семь топливных баков железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова

Федеральная служба безопасности России сообщила, что среди лиц, задержанных по делу о взрыве на Крымском мосту, есть и гражданин Армении.

В сообщении ФСБ России говорится, что в рамках уголовного дела задержаны 5 граждан России, 3 гражданина Украины и Армении.Также было опубликовано имя гражданина Армении.