Офис защитника прав человека Армении выступил с заявлением относительно нового видео убийства армянских военнопленных азербайджанскими военными.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса омбудсмена, в заявлении говорится:

“Вчера, 11 октября, в распространенном в азербайджанских соцсетях видеоролике запечатлен еще один случай пыток безоружных армянских военнопленных азербайджанскими военными, что, в свою очередь, свидетельствует о последующем убийстве этих армянских военнопленных. Азербайджанские военнослужащие в очередной раз зафиксировали факты своих военных преступлений.

Офис Защитника прав человека установил локацию, и мы подтверждаем, что инцидент произошел во время агрессии Азербайджана на суверенную территорию Республики Армения 13 сентября 2022 года. Показанные на видео армянские военнопленные идентифицированы.

Эти факты, помимо других доказательств, подтверждаются и показаниями армянских военнопленных, возвращенных 4 октября 2022 года. Указанные факты подробно задокументированы и будут разосланы международным профильным организациям и акторам.

Омбудсмен подчеркивает, что тяжкие преступления, совершенные азербайджанскими военнослужащими, остаются без внимания, и эта безнаказанность поощряет и вдохновляет на новые, еще более тяжкие преступления. Эти деяния должны быть четко осуждены компетентными международными акторами.

Международное сообщество должно более последовательно требовать от властей Азербайджана проведения надлежащего расследования и наказания преступников и организаторов вместо того, чтобы награждать их медалями”.