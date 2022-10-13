Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Россию в намеренном провоцировании конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Reuters, Макрон подчеркнул, что Россия делает это как часть усилий по дестабилизации ситуации в регионе Кавказа и за его пределами.

В эфире телеканала France 2 Макрон заявил, что Россия в течение последних месяцев обостряла напряженность между сторонами в пользу Азербайджана.«Что происходит на границе в последние два года? 5 000 российских военнослужащих находятся там якобы для охраны границы, но русские воспользовались этим конфликтом, сыграли в азербайджанскую игру с участием Турции и вернулись, чтобы ослабить Армению, которая когда-то была для них близкой страной. Вы видите, что происходит? Россия пытается дестабилизировать ситуацию. Она хочет создать хаос на Кавказе, чтобы дестабилизировать всех нас», — заявил Макрон.