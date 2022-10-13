В средствах массовой информации была опубликована информация, что взрывчатые вещества, использованные для теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года, были в грузовом автомобиле, въехавшем на территорию Республики Армения и проехавшем через нее в Российскую Федерацию, которым управлял гражданин Армении.

Как сообщили «Арменпресс» в Службе национальной безопасности Армении, с целью проверки достоверности полученной информации и выяснения всех обстоятельств произошедшего в Следственном управлении Службы национальной безопасности Армении было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Армении: содействие международному терроризму, контрабанда взрывчатых веществ через границу ЕАЭС группой лиц по предварительному сговору, подделка юридических документов.

В рамках дела проводятся допросы, произведены конфискации и другие следственные и судебные действия. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается, в целях выяснения действительных обстоятельств дела проводятся неотложные следственные и оперативно-розыскные комплексные мероприятия с использованием всех возможных средств правового инструментария, о результатах которых Служба национальной безопасности Армении, по мере необходимости, будет предоставлять общественности соответствующую информацию.