Министр обороны Сурен Папикян сообщил, что учебные сборы резервистов будут проводиться в течение 25 дней вместо 3 месяцев.

Как передает «Арменпресс», об этом Папикян сказал на очередном заседании 13 октября.

«Цель в следующем: мы отказываемся от трехмесячных сборов, сборы становятся 25-дневными. 21 день — это основная служба, из них 7 дней предусмотрено на подготовку, 14 дней – на боевые дежурства. В ближайшее время мы сообщим об этом. Предстоящие сборы будут 25-дневными, трехмесячных больше не будет. Но сборы будут обязательными для всех военнообязанных граждан Армении. Попрошу, чтобы правоохранительные органы уделяли этому больше внимания, так как говорится, что упор делается на тех, кто всегда проявляет готовность, но это должно быть обязательным для всех», — подчеркнул Папикян.

Министр обороны подчеркнул, что будет предоставляться возможность выбрать сроки участия в сборах.

Премьер-министр Никол Пашинян, в свою очередь, отметил, что резервистов уже давно не призывали на трехмесячных сборах, и правительство приняло решение ввести политику трехмесячных сборов.«Но это оказалось проблематичным, потому что люди работают. Мы решили призывать тех, кто не работал, решив тем самым и социальную проблему, ведь участники трехмесячных сборов оплачиваются, но позже пришли к выводу, что это неэффективно и решили сделать их одномесячными и обязательными для всех», — сказал Пашинян.