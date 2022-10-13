13 октября в Армении началась десятидневная перепись населения.

Как сообщает «Арменпресс», это третья перепись населения в истории независимой Армении.

В этом году для переписи впервые будет использован комбинированный метод. Основные важные сухие цифры будут получены из административного реестра: национальность, гражданство, возраст, затем вопросы будут заданы и гражданам. Будет проведен выборочный опрос 25 % населения. То есть, счетчик посетит каждое 4-е домохозяйство в каждом населенном пункте, заполнит электронную анкету с помощью планшета. Впервые опрос будет проводиться в электронном формате. Вопросы будут адресоваться взрослому человеку, проживающему в настоящее время по данному адресу.

Также будут собираться данные об образовании людей, состоянии здоровья, службе, условиях жизни. Всего будет 39 основных вопросов и 5 вопросов об условиях жизни домохозяйства.Результаты переписи будут готовы через 1 год.