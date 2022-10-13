Строительство станции «Ачапняк» Ереванского метрополитена начнется в 2024 году.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.«Хочу напомнить, что мы объявили тендер, и идет процесс строительства новой станции в административном районе Ачапняк.

Работы по проектированию уже ведутся. Мы завершаем первый этап процесса проектирования, и согласно плану в конце 2023 года у нас будет готовый проект и будет возможность объявить тендер на строительство. Мы должны зафиксировать, что приняли четкое решение и должны идти по этому пути. Препятствий не вижу, надеюсь сроки не будут нарушены, и мы начнем строительство станции «Ачапняк» в 2024 году», — сказал премьер-министр.