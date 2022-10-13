13 октября в Армению прибудет техническая группа ЕС для обсуждения вопросов, касающихся конкретного места размещения гражданской миссии ЕС вдоль границы между Арменией и Азербайджаном.

Как передает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами сообщил заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян. Отвечая на вопрос, где будет размещена гражданская миссия ЕС, он сказал, что эти вопросы еще обсуждаются.

«Сегодня из ЕС прибудет техническая группа, которая обсудит эти вопросы и все параметры, по которым должна быть развернута миссия ЕС», — сказал Паруйр Ованнисян.

Касаясь того, что ОДКБ также выразила готовность направить наблюдателей, замминистра сказал: «Мы открыты всем тем предложениям, благодаря которым укрепится наша безопасность, и мы избежим той ситуации, которая была в сентябре».По итогам встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля, состоявшейся в Праге 6 октября 2022 года, было принято заявление.

В нем подчеркнуто, что Армения выразила согласие на поощрение гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном. Азербайджан согласился сотрудничать с указанной миссией в той мере, в какой это будет его касаться. Миссия начнет свою работу в октябре на период времени не более двух месяцев. Цель миссии будет заключаться в укреплении доверия и в содействии работе пограничных комиссий посредством ее докладов.