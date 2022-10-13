Министр финансов Армении Тигран Хачатрян и заместитель министра Ваге Ованнисян принимают участие в ежегодных заседаниях Группы Всемирного банка и Международного валютного фонда 2022 года, которые проходят в Вашингтоне с 11 по 15 октября.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве финансов, 12 октября делегация во главе с Тиграном Хачатряном встретилась с делегацией Министерства финансов Королевства Нидерландов во главе с министром финансов, вице-премьером Сигрид Кааг. Стороны, находящиеся в составе одних и тех же сообществ Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка, обсудили широкий круг вопросов как двустороннего, так и многостороннего сотрудничества, наметили дальнейшие пути и перспективы развития сотрудничества.

В рамках ежегодных встреч между Министерствами финансов Республики Армения и Королевства Нидерландов был подписан меморандум о взаимопонимании «О техническом сотрудничестве», который направлен на расширение сотрудничества в направлении обмена знаниями, связанными с общественными финансами, опытом и информацией.