Заместители министров образования, науки, культуры и спорта Армении Артур Мартиросян, Жанна Андреасян и Карен Трчунян приняли старшего экономиста Всемирного банка Ренату Фрейтас Лемос и консультантов Хавьера Ботеро и Гоар Малумян.

Как сообщили «Арменпресс» в министерстве ОНКС, Артур Мартиросян в ходе встречи коснулся вопросов сотрудничества с Всемирным банком.

«Мы высоко ценим партнерские отношения с Всемирным банком, прежде всего в рамках реформ системы народного образования».

Подчеркнув важность продолжения начатых реформ, он подчеркнул, что Всемирный банк является важным международным партнером в плане реализации долгосрочных программ экспертиз и содействия.

Заместители министра представили проводимые реформы в сфере образования и коснулись программ, реализуемых при поддержке Всемирного банка, в том числе и реализации программ «ЕС для инноваций (EU4Innivation)» и «Улучшение образования».

Они сообщили, что Национальное собрание Армении приняло в первом чтении Государственную программу развития образования Армении до 2030 года. Впоследствии будет разработан план мероприятий по обеспечению реализации проекта. В данном контексте было отмечено, что план мероприятий также будет вынесен на общественное обсуждение, рассчитывая на экспертную поддержку партнеров по развитию, в том числе и Всемирного банка.

Старший экономист Всемирного банка Рената Фрейтас Лемос выразила готовность продолжать содействие программам развития образования, отметив, что развитие человеческого капитала является одним из приоритетов ВБ.

По словам Ренаты Фрейтас Лемос, Всемирный банк также готов направить в Армению группу международных экспертов, которые проведут семинары, проанализируют Государственную программу развития образования Республики Армения до 2030 года и представят свою оценку и видение плана действий.Стороны также обсудили ряд вопросов, связанных с введением нового стандарта народного образования, капитальным ремонтом школ, созданием научно-технических лабораторий, совершенствованием законодательства в сфере образования.