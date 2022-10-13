«реАрмения» и Фонд «Будущее армянское» 13 октября подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает «Арменпресс», в рамках меморандума стороны намерены выступать с совместными проектами и инициативами, способствовать их эффективной реализации, организовывать совместные мероприятия, обмениваться опытом, наладить работу групп обсуждения и поиска решений вопросов, представляющих взаимный интерес.

«Наши цели одинаковы. Мы хотим объединить армян в рамках эффективного сотрудничества. И Фонд «Будущее армянское», и собравшиеся вокруг нас люди должны своими знаниями, опытом и средствами способствовать эффективному решению серьезных задач и добиваться видимых результатов. Подписание меморандума — это лишь первый шаг. Я надеюсь, что мы будем работать в разных направлениях, представим различные проекты, будем двигаться вперед в обсуждениях и концепциях», — сказал директор «реАрмения» Геворг Погосян.

По его словам, сейчас Армения находится в состоянии гибридной войны. По словам Погосяна, как минимум по пяти направлениям идут ожесточенные бои. «Одно — это дипломатический корпус, другое — экономика, далее — культура, медийная война и горячая война на земле. Неудача в любом из этих направлений окажет прямое влияние на другое направление. Понимая это, мы должны сосредоточить все наши усилия на победе во всех сферах», — подчеркнул Геворг Погосян.

Карен Дадурян, руководитель отдела сотрудничества и программ Фонда «Будущее армянское», подчеркнул важность подписания меморандума и заверил, что они постараются сделать все возможное, чтобы подписание меморандума было направлено на конкретные программы. «Наш фонд имеет 19 общеармянских целей, реализацию которых поддерживает народ. С учетом этих целей будут разработаны четкие планы. Это может произойти на конференцию, которая состоится в марте», — сказал он.

Карен Дадурян сообщил, что конференция должна была состояться ранее, но была отложена из-за обострения ситуации в Армении. «Мы пытаемся помогать тем общинам, которые больше всего нуждаются в помощи, то есть в переподготовке, в антикризисном управлении. Будет привлечение ресурсов, партнеров, создание сети, посредством которой будут реализовываться инициативы », — подчеркнул Карен Дадурян.«РеАрмения» и Фонд «Будущее армянское» стремятся внести свой вклад в развитие и процветание Армении путем эффективного сотрудничества всех армян.