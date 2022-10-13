Армия обороны заминировала лишь территории линии соприкосновения с вооруженными силами Азербайджана, и этот процесс был осуществлен обеими сторонами.

Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны Арцаха Сурен Сарумян в ответ на вопрос «Арцахпресс», относительно заявления Ильхама Алиева.

13 октября на очередном заседании Совета глав государств СНГ в столице Казахстана Астане президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь заявил о размещении армянской стороной около миллиона мин на оккупированных территориях Арцаха.

По словам Сурена Сарумяна, после первой войны было проведено множество работ по очистке территорий от мин, установленных азербайджанской стороной, однако, учитывая их масштабы, сотни гектаров все еще остались заминированными. Сурен Сарумян заверил что, вся информация о минах, установленных в тех районах, известна только азербайджанской стороне, и фиктивные обвинения в адрес армянской стороны являются попыткой ввести международное сообщество в заблуждение.