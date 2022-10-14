Президент Российской Федерации Владимир Путин пригласил премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Россию для проведения трехсторонней встречи.

Как сообщает «Арменпресс», об этом Путин заявил во время саммита лидеров стран-участниц Содружества Независимых Государств, проходящем в Конгресс-центре Астаны.

Владимир Путин также ответил на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, в котором он обвинил Россию в обострении конфликта между Арменией и Азербайджаном и дестабилизации ситуации в регионе. Президент России отметил, что эти заявления некорректны и неприемлемы.

«Россия всегда неуклонно стремилась урегулировать любой конфликт, в том числе и в Карабахе», — сказал Путин.Говоря о конфликтах на пространстве СНГ, Путин отметил, что нужно стремиться найти лучший выход из сложившейся ситуации.