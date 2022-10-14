Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян встречу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым считает хорошей возможностью поговорить и попытаться найти решение проблемы урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает «Арменпресс», Арарат Мирзоян об этом сказал на трехсторонней встрече в Астане: «Это хорошая возможность использовать наши встречи на международных площадках, чтобы поговорить и попытаться найти решение проблемы урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном во всех аспектах, а также урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе трехсторонних заявлений наших лидеров».