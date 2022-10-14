МИД России распространило сообщение по итогам трехсторонних переговоров глав МИД России, Армении и Азербайджана.

Как передает «Арменпресс», в сообщении отмечается, что министры обсудили совместные усилия, направленные на урегулирование армяно-азербайджанских отношений. Они подтвердили свою приверженность всестороннему соблюдению всех положений заявлений лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года и 26 ноября 2021 года.

«Проведен предметный обзор по вопросам разблокирования экономических и транспортных связей в регионе по линии трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении, работы комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы при консультативном содействии России и диалога представителей общественности и экспертов трех стран. Отдельное внимание было уделено ходу переговоров по заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией», — говорится в сообщении.Достигнута договоренность в ближайшее время продолжить трехсторонние контакты на разных уровнях.