14 октября председатель Национального собрания Армении Ален Симонян принял делегацию во главе с президентом Арцаха Араиком Арутюняном.

Как сообщили «Арменпресс» в Национальном собрании Армении, на встрече были обсуждены вопросы, касающиеся армян Арцаха и политической повестки Армении. Ален Симонян представил подробности недавних встреч с международными партнерами, также и подробности своего визита в Москву, состоявшегося несколько дней назад.

Стороны отметили, что контакты на высоком уровне между Арменией и Арцахом никогда не прекращаются. В течение двухчасовой встречи на все вопросы арцахских коллег были даны исчерпывающие ответы.