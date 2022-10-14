Председатель НС Ален Симонян на брифинге с журналистами представил подробности встречи с делегацией Арцаха.

Как сообщает «Арменпресс» он выразил мнение, что арцахская делегация удовлетворена итогами встречи.

«Эти контакты не в первый раз. Правда, есть коллеги, с которыми контакт в таком формате происходит впервые, но они были всегда. Мы обсудили мой визит в Москву, я рассказал о встречах и обсуждениях, ответил на интересующие вопросы, также выслушал наших коллег и могу сказать, что это что-то новое с точки зрения формата, но как таковые контакты бывают почти каждую неделю», — сказал Симонян. Делегация Республики Арцах во главе с президентом Араиком Арутюняном в настоящее время находится в Армении и проводит встречи с высшим политическим руководством Республики Армения. В ходе встреч обсуждаются вопросы, связанные с карабахско-азербайджанским конфликтом, последними региональными событиями и внутриармянскими отношениями.