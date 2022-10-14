Арцах не против диалога с Баку, но переговоры должны проходить в рамках международно признанной платформы, и единственной признанной платформой является Минская группа ОБСЕ.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции после встречи делегации Арцаха со спикером Национального собрания Армении заявил министр иностранных дел Арцаха Давид Бабаян, касаясь заявлений Еревана о переговорах между Степанакертом и Баку.

«Мы никогда не были против диалога Степанакерт-Баку. Наоборот, после 1996 года, когда Арцах фактически был исключен из переговорного процесса, мы всегда выступали за восстановление полного формата. Вопрос восстановления этого формата и сейчас есть в нашей повестке. Однако эти переговоры не должны проходить вне международно признанной платформы. Есть одна международно признанная платформа — Минская группа ОБСЕ», — сказал Бабаян, добавив, что в ряде документов говорится, что Арцах является стороной и переговоров и конфликта.

Он подчеркнул, Азербайджан, тем не менее, заявляет, что не хочет, и не будет вести с ними переговоры как со стороной.

«Мы говорим: пусть восстанавливают формат, давайте договариваться. Но, если кто-то считает, что переговоры должны принять тон, будто «какое-то племя аборигенов» в лице Арцаха, должно покаяться и извиниться перед Азербайджаном и попросить вновь включить его в состав своей страны, то этого не будет», — сказал Бабаян. Он добавил, что об этом сказано и властям Армении, и они, естественно, это понимают.