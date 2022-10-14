Власти Армении всегда предлагали, чтобы Арцах был вовлечен, и участвовал во всех обсуждениях. Как сообщает «Арменпресс», после встречи с делегацией Арцаха об этом на пресс-конференции заявил председатель НС Ален Симонян.

«Мы предлагаем Арцаху то, что всегда предлагали: Арцах самостоятельно должен быть вовлечен во все обсуждения и вопросы. При этом Республика Армения должна быть максимально вовлечена в эти разговоры», — сказал Симонян.

Коснувшись заявления Алиева, что они будут вести переговоры с Арцахом когда захотят и как захотят, Ален Симонян отметил, что и до сих пор бывало много вопросов, которые Азербайджан обсуждал и вел переговоры с властями Арцаха.«Азербайджан находится в постоянном контакте с правоохранительными органами Арцаха по многим вопросам. Бывают даже случаи, когда власти Арцаха больше информированы, чем мы. Естественно, руководство соседней страны должно давать другие формулировки, называть Степанакерт азербайджанским именем и т. д. и т. п. Прошу рассматривать все в этой логике. При этом надо помнить, что переговорный процесс не завершен, нет документа, на который мы можем ссылаться. Естественно, каждая сторона представляет свое видение и свои идеи» — заключил Симонян.