Председатель НС Армении Ален Симонян сообщил, что обсуждался вариант сепаратных переговоров в формате Арцах-Азербайджан, но Армения отвергла этот вариант.

Как сообщает «Арменпресс», в беседе с журналистами Симонян подчеркнул, что Армения должна быть максимально вовлечена в эти разговоры. «Обсуждалось, был такой вариант, чтобы Арцах остался один, Армения на это не согласилась. Обсуждаются разные варианты, разные партнеры вносят свои предложения. Обсуждения покажут, что будет в дальнейшем», — сказал Симонян.