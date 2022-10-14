Председатель Национального собрания Ален Симонян заявил, что власти Армении ожидают более широкого вовлечения Российской Федерации в региональные процессы.

«Все мои встречи в РФ были с целью изложения ситуации и ожидания ответа. Я хотел, чтобы нам стало понятно, что происходит в нашем регионе и правильно ли Российская Федерация воспринимает происходящее и готова ли к действиям. Об Арцахе мы тоже говорили, но в общерегиональном контексте. Россия говорит, что они будут активнее. Посмотрим, когда», — как сообщает «Арменпресс» сказал Симонян на брифинге с журналистами.

По словам спикера НС, российские коллеги часто акцентировали внимание на его интервью, в котором он критиковал РФ.

«Но у меня есть ответы на то, что я сказал, и я их представил. Мы ждем более широкого вовлечения Российской Федерации в этот процесс», — подчеркнула Симоньян.

Касаясь заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о размещении наблюдателей ОДКБ на границе Армении и Азербайджана, Симонян сказал, что Армения не против размещения наблюдателей ОДКБ вдоль своей границы.«Мы дали согласие на все форматы России, а Азербайджан до сих пор не подписал мандат российских миротворцев. Не будем забывать об этом. Какова же в этом случае реакция российских партнеров?», — подчеркнула Симонян.