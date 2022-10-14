Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял участие в очередном заседании Совета глав государств СНГ, проходящем в столице Казахстана Астане.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате премьер-министра, вначале состоялась торжественная церемония фотографирования и видеозаписи глав СНГ, затем заседание в узком составе, на котором выступил Никол Пашинян.

«Арменпресс» представляет выступление премьер-министра Армении полностью.

“Уважаемые главы государств!

Прежде чем приступить к вопросам повестки дня заседания Совета глав государств СНГ, хочу поблагодарить Касыма-Жомарта Кемелевича и наших казахстанских друзей за организацию сегодняшнего мероприятия на высоком уровне и поздравить с плодотворным председательством в Содружестве и успешной реализацией приоритетов казахстанского председательства.

Также, искренне желаю успехов и продуктивной работы коллегам из Кыргызстана в рамках намеченного председательства в СНГ.

Уважаемые коллеги!

Как Вы знаете, мы работаем над нормализацией наших отношений с Азербайджаном. Считаем необходимым отметить значимость роли СНГ в этом контексте. В процессе нормализации важна работа Комиссий по делимитации и пограничной безопасности, договоренность о формировании которых была достигнута в ходе трехсторонней встречи президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении в Сочи 26 ноября 2021 года.

По итогам встречи в Праге 6-го октября сего года с президентом Азербайджана при посредничестве президента Франции и председателя Европейского совета была достигнута договоренность о том, что в процессе делимитации мы будем опираться на основополагающие документы СНГ, согласно которым бывшие административные границы советских республик стали государственными границами между уже независимыми странами, в том числе между Арменией и Азербайджаном.

Хочу обратить Ваше внимание на то, что вышесказанное является важным фактором также с точки зрения нашей сегодняшней повестки, поскольку мы обсуждаем еще и вопрос об Обращении СНГ о предоставлении статуса наблюдателя при ОДКБ.

Перед принятием решения считаю важным определиться по следующим вопросам.

Признает ли ОДКБ государственные границы стран СНГ, установленные в 1991-м году основополагающими документами СНГ? Это важный вопрос, так как речь идет о зоне ответственности ОДКБ и, позвольте сказать, о функциональности самой организации. Если опираться на интерпретации, согласно которым между странами СНГ не существует границ, поскольку эти границы не делимитированы, это значит, что зона ответственности ОДКБ не определена, то есть ее не существует. А это размывает функционал ОДКБ.

Очень важно четко ответить еще и на следующий вопрос: уважают ли государства-участники СНГ границы, признанные в 1991-м году основополагающими документами СНГ? Однозначный, утвердительный ответ на этот вопрос очень важен для стабильности и безопасности на пространстве СНГ.

Без четкого разъяснения этих вопросов считаю принятие решения по обращению к ОДКБ для предоставления СНГ статуса наблюдателя преждевременным.

Эти вопросы получили для нас особенную остроту из-за недавней военной агрессии Азербайджана против Армении.

13 сентября Азербайджан начал ничем не спровоцированную военную агрессию против Армении. Используя тяжелую артиллерию, реактивные системы залпового огня и боевые БПЛА, вооруженные силы Азербайджана обстреляли 36 населенных пунктов в глубине суверенной территории Армении, в том числе города Горис, Джермук, Варденис, Капан, населенный пункт Гегамасар. Хочу четко отметить, что это не было приграничным или пограничным инцидентом или столкновением, а прямым, неоспоримым нападением на суверенитет и территориальную целостность Армении. Данная агрессия Азербайджана была обсуждена в Совете Безопасности ООН, большинство членов которого осудили противоправные военные действия Азербайджана. Агрессия также была осуждена мировым сообществом.

Азербайджанское нападение было преднамеренно направлено против гражданского населения и объектов жизненно важной гражданской инфраструктуры. Общее количество временно перемещенных лиц из Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областей Армении составило более 7600 человек, в основном женщины и пожилые люди, а также 1437 детей и 99 инвалидов.

Порядка 192 жилых домов, 3 гостиницы, 2 школы, 1 медицинское учреждение были частично или полностью разрушены. Было повреждено 7 объектов электроснабжения, 5 объектов водоснабжения, 3 газопровода, 1 мост. Были обстреляны 2 машины скорой помощи, 4 частных автомобиля. Также было обстреляно Кечутское водохранилище.

В результате агрессии число жертв и пропавших без вести на данный момент превысило 210 человек, из них 3 мирных жителя погибли и 2 мирных жителя пропали без вести. Ранено 293 военнослужащих и 8 мирных жителей. Число пропавших без вести военнослужащих составляет 28 человек. Самой азербайджанской стороной были распространены шокирующие видеоматериалы пыток, нанесения увечий попавшим в плен лицам и телам уже погибших военнослужащих, о многочисленных случаях внесудебных расправ, убийств и жестокого обращения с армянскими военнопленными, а также об унижающем достоинство обращении с телами погибших. Тела армянских женщин-военнослужащих были изувечены с особой жестокостью, а затем «гордо» сняты на видео азербайджанскими военнослужащими. Эти видеоматериалы о явных военных преступлениях и преступлениях против человечности распространяются и удостаиваются высокой оценки ряда азербайджанских пользователей социальных сетей.

Несомненно, совершение таких неописуемых зверств является прямым следствием многолетней политики насаждения со стороны политического руководства армянофобии и вражды в азербайджанском обществе.

Риторика официального Баку и другие азербайджанские источники после этого нападения показывают, что у Азербайджана есть намерения оккупировать больше территорий Армении, что необходимо предотвратить.

Хочу подчеркнуть, что риск новой агрессии со стороны Азербайджана остается очень высоким, особенно с учетом того, что Азербайджан продолжает последовательно нарушать режим прекращения огня, пытаясь приписать свои провокационные действия армянской стороне. Еще одним фактором дальнейшей эскалации может стать неадекватная реакция на сложившуюся ситуацию со стороны региональных организаций по безопасности, вызвавшая очень острые вопросы в армянском обществе. Коллеги,

С момента подписания трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года Азербайджан постоянно злоупотребляет вопросом репатриации военнопленных с целью достижения политической выгоды.

В послевоенный период Азербайджан увязывал освобождение пленных с выдачей карт минных полей, хотя обязательство, вытекающее из трехстороннего заявления, заключалось в исключительном обмене всех пленных. Армения предоставила Азербайджану, но это был жест с нашей стороны, все имеющиеся у нас карты минных полей. После получения всех карт минных полей Азербайджан заявил, что точность этих карт составляет всего 25%. Армения выразила готовность проверить это утверждение с привлечением международных экспертов. С другой стороны, даже если это утверждение верно, Республика Армения передала все свои карты Азербайджану и не имеет каких-либо «лучших или точных» карт, которые оставил для себя.

Теперь после получения карт Азербайджан пытается обусловить возвращение военнопленных, пленных и других задержанных лиц выяснением судьбы пропавших без вести в результате Первой нагорно-карабахской войны. Хочу отметить, что после Первой и Второй нагорно-карабахских войн с армянской стороны тоже были пропавшие без вести. 777 человек до сих пор числятся пропавшими без вести с первой войны, а 217 человек пропали без вести со второй войны, из них 196 военнослужащих и 21 гражданское лицо. В ходе наших встреч в начале текущего года Армения выразила готовность к полному сотрудничеству по всему спектру проблемы пропавших без вести и уже в одностороннем порядке передала несколько карт по захоронениям, а после 44-дневной войны – более сотни останков жертв Первой нагорно-карабахской войны.

К сожалению, азербайджанская сторона, которая в течении 30 лет отвергала предложения о сотрудничестве в области разминирования или любой другой гуманитарной деятельности, вспомнила о своих пропавших без вести гражданах или о минах только после агрессии против Нагорного Карабаха и после того, как весь цивилизованный мир начал говорить о военных преступлениях, совершённых азербайджанскими военными или об армянских военнопленных, незаконно удерживаемых в Азербайджане в качестве заложников. Не вдаваясь в подробности, только этот факт ясно показывает истинные намерения Азербайджана.

В этом контексте хочу подчеркнуть, что до сих пор Азербайджан препятствует выводу тел погибших во время последней агрессии, и тела нескольких наших ребят продолжают находится в межпозиционных зонах, которые находятся на суверенной территории Армении. Есть договоренность сегодня-завтра организовать вывод тел. Надеюсь эта договоренность будет выполнена.

Уважаемые коллеги,

Постоянное муссирование «коридорной темы» Азербайджаном в контексте разблокировки всех региональных коммуникаций является не чем иным, как искажением и саботажем реализации трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Хочу подчеркнуть, что в девятом пункте данного заявления нигде и никак упоминается слово «коридор». В заявлении 9 ноября 2020 года слово «коридор» употреблеяется толкько по отношению Лачинского коридора в контексте обеспечения безопасности Нагорного Карабаха и не имеет никакого отношения к теме разблокировки транспортных связей, и всякие параллели данных договоренностей считаем манипулированием.

Манипулирование текстом трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, к сожалению, превратилось в политику Азербайджана, и это отражается и в том, что вопреки тому факту, что в заявлении четко зафиксировано существование Нагорного Карабаха, Азербайджан заявляет, что Нагорного Карабаха не существует.

Что касается вопроса реализации пункта 9 трехстороннего заявления, этот вопрос полностью разъяснен в последующем трехстороннем заявлении от 11-го января 2021 года в Москве. Более того, трехсторонняя Рабочая группа под совместным председательством вице-премьеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и заместителя председателя правительства Российской Федерации, определила, что восстановленные и сооружаемые объекты транспортной инфраструктуры должны действовать под полным суверенитетом тех стран, по территории которых они проходят.

Официально заявляю: мы готовы на скорейшее открытие дорог на этой основе. Более того, проект решения правительства Армении об открытии трех КПП для обеспечения транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой уже давно находится в официальном обороте, но сам президент Азербайджана выступает против принятия такого решения. И это связано со стремлением Азербайджана маршрутизировать разблокировку путей сообщений и максимально изолировать движение людей, товаров и транспорта, и это свидетельствует о том, что им не интересна логика установления прочного мира в регионе.

Что касается строительства новых транспортных коммуникаций, по вышеуказанным принципам мы готовы на это тоже и этому препятствует агрессивная политика Азербайджана, манипулирование текстом трехсторонних заявлений.

Азербайджан пытается представить, что строительство новых дорог, — это обязательство Армении, однако в трехстороннем заявлении говорится, что стороны должны согласовать этот вопрос. И мы готовы на такое согласование, более того, мы заинтересованы в этом, и единственное, что ожидаем от Азербайджана в этом вопросе, — это конструктивность.

Я хочу также отреагировать на некоторые заявления президента Азербайджана. То, что касается минирования. Это полностью и целиком происходит на суверенной территории Республики Армения. Это наше право предпринимать какие-то меры безопасности для защиты территориальной целостности нашей страны.

Еще хочу сказать, что неприемлемы попытки придать религиозный контекст этой ситуации. Мы находимся в очень близких отношениях со многими мусульманскими странами. Очень ярким примером этого является то, что большинство наших союзников в ОДКБ являются мусульманскими странами. У нас очень тесные и близкие отношения с Ираном, со многими арабскими странами, и нагорно-карабахская проблематика никогда не имела никаких религиозных основ.

Я просто удивлен заявлением президента Азербайджана о том, что Армения организовала или организует нападения на посольства Азербайджана в европейских странах или в США. Это полностью беспочвенные заявления. Я думаю, что, очевидно, если были бы такие факты, Азербайджан давно бы эти факты опубликовал.

В общем контексте я хочу сказать, что Армения действительно и искренне нацелена на мир в регионе. Конечно, это не простой вопрос. Это очень глубокая проблематика, но мне казалось, что по итогам и в течение нескольких наших встреч — и при посредничестве президента РФ В.В. Путина, и при посредничестве других иностранных лидеров, что у нас есть общее понимание того, к чему мы должны стремиться и какие конкретные шаги должны предпринимать, чтобы установить мир и стабильность в нашем регионе. Очевидно, что для этого нужны шаги, и Республика Армения, — я думаю, что мы показали это и доказали это, — наше правительство готово к таким шагам.

Еще раз хочу сказать, что единственное, что в этом процессе мы ожидаем от Азербайджана, — это конструктивность.

Благодарю”.

На заседании в расширенном составе главы государств-участников СНГ подписали протоколы принятых решений.