В ходе состоявшейся в Праге встречи не было достигнуто никаких договоренностей относительно встречи спецпредставителей процесса нормализации армяно-турецких отношений в Турции или Армении.

Об этом в ответ на запрос Арменпресс сказал пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, коснувшись заявления министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, что впредь встречи спецпредставителей Армении и Турции будут проходить в Армении и в Турции.

Вопрос: Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что встречи спецпредставителей Армении и Турции отныне будут проходить в Армении и Турции. Как Вы прокомментируете это заявление министра иностранных дел Турции?

Ответ: В ходе состоявшейся в Праге встречи не было достигнуто никаких договоренностей относительно встречи спецпредставителей процесса нормализации армяно-турецких отношений в Турции или в Армении. Были озвучены различные предложения, включая открытие границы для владельцев дипломатических паспортов. Была достигнута договоренность обсудить эти предложения в рабочем порядке.