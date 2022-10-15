В Сент-Луисе продолжается чемпионат США по шахматам, в котором также участвуют Левон Аронян и Самуэль Севьян.

Как передает Арменпресс, в чемпионате прошли игры 9-го тура.

Левон Аронян, бывший лидер мужской сборной Армении по шахматам, разделил очко с Джеффри Хайонгом. Самуэль Севьян, соперником которого был Перес Домингес, также завершил матч вничью.

Фабиану Каруана остается лидером после этого тура — с 6,5 очками. Самуэль Севьян – 6-й, а Левон Аронян – 11-й.

В чемпионате США по шахматам принимают участие 14 шахматистов. Он начался 5 октября и завершится 20 октября. Чемпионат состоит из 13 туров. Общий призовой фонд турнира составляет 262 тысячи долларов США. Победитель получит 60 тысяч долларов.