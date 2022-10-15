18 октября движение на эстакаде, соединяющей проспект Маршала Баграмяна с улицей Касьяна, будет восстановлено.

Как передает Арменпресс, в пресс-службе мэрии Еревана сообщили, что строители представили ход реализации проекта заместителю мэра Еревана Тиграну Авиняну, сообщив, что неотложным вопросом начала работ является безопасность граждан — был риск обрушения.

Эстакада, соединяющая проспект Маршала Баграмяна с улицей Касьяна, была построена в 2007 году. Он был отремонтирован один раз, но в настоящее время проводится капитальный ремонт.

«Мы полностью изменим сферу содержания дорог, уйдем от логики фрагментарного ремонта и перейдем к средне-ремонтным работам», — сказал вице-мэр Еревана Тигран Авинян.

Строительные работы на эстакаде начались 5 октября.