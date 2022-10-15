США приветствуют готовность любой страны участвовать в мирном урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил замглавы пресс-службы Госдепа США Ведант Патель.

На вопрос журналиста, не боятся ли США того, что Россия поставила под угрозу процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, Патель ответил: «Если какая-либо страна проявит готовность присоединиться к нам в вопросе Армении и Азербайджана, помогая добиться мирного урегулирования, мы, безусловно, будем это приветствовать. Однако никаких усилий с российской стороны мы не видели».