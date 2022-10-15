На территории республики днем 15 октября, 16-18 октября — в отдельных районах, ожидается дождь, с 16-17 октября также возможна гроза. 19-20 октября ожидается погода без осадков.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, ветер западный 2-5 м/с, во время грозы ветер усилится со скоростью 17-20 м/с.

Днем 16-17 октября температура воздуха повысится на 2-3 градуса.

Вечером 15 октября, 16-18 октября в Ереване возможен кратковременный дождь. 19-20 октября ожидается погода без осадков.