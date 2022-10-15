Депутаты Национального совета Швейцарской Конфедерации Штефан Мюллер-Альтермат и Мишель Матер, прибывшие в Армению с рабочим визитом, 15 октября посетили Мемориал памяти жертв Геноцида армян в сопровождении председателя Постоянной комиссии НС по внешним связям Эдуарда Агаджаняна, Чрезвычайного и полномочного посла Швейцарии в Армении Стефано Лаззаротто, генерального секретаря парламентской группы дружбы Саркиса Шагиняна.

Как передает Арменпресс, в сообщении фонда «Музей-институт Геноцида армян» говорится, что гостей приветствовала и представила историю создания Мемориала заместитель директора по музейным работам Музея-института Геноцида армян Лусине Абрамян.

Она представила гостям историю трех хачкаров, установленных на территории Цицернакаберда в память об армянах, погибших в массовых убийствах, организованных азербайджанским правительством в городах Сумгаит, Кировабад (Гандзака), Баку в конце прошлого века.

Члены делегации из Швейцарии возложили венок к памятнику памяти жертв Геноцида армян, после чего возложили цветы к Вечному огню и почтили минутой молчания память канонизированных мучеников Геноцида армян.

Они также посетили Музей Геноцида армян, где в сопровождении Лусине Абрамян ознакомились с постоянной и временной экспозициями.

По окончании визита члены делегации сделали записи в Книге памяти почетных гостей.