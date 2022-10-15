15 октября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с делегацией во главе с президентом Арцаха Араиком Арутюняном. В состав делегации вошли председатель НС Арцаха Артур Товмасян, министр иностранных дел Арцаха Давид Бабаян и другие официальные лица.

Собеседники обменялись мнениями о ситуации с безопасностью, сложившейся в регионе. Арарат Мирзоян подробно представил ход продолжающихся обсуждений по урегулированию отношений с Азербайджаном и перспективы урегулирования нагорно-карабахского конфликта.