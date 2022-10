Армения предложила Азербайджану определенный день для организации заседания комиссии по делимитации границы.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Twitter сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Армения предложила Азербайджану организовать заседание комиссий по вопросам делимитации и безопасности границ 31 октября в Брюсселе», — написал Пашинян.

@Armenia has proposed to @Azerbaijan to hold a meeting of Commissions on delimitation and border with security on 31 October in Brussels.