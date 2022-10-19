Сен Ованнисян, картограф, фотограф и художник, автор ряда значительных книг и альбомов, готовит к печати письменное наследие известного французского картографа армянского происхождения Затика Ханзадяна.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» Сен Ованнисян подчеркнул, что члены семьи Затика Ханзадяна хотели, чтобы его наследие было обобщено в книге, и сообщили об этом Даниелу Папазяну.

«Даниел Папазян, сын Гроника Папазяна, пользующегося высокой репутацией в Женеве, узнав о моем желании опубликовать все письменное наследие Затика Ханзадяна, предложил поработать над их изданием. Я с большим удовольствием принял его предложение», — рассказал Сен Ованнисян.

Работа будет издана на двух языках: французском и армянском. В книгу, вобравшую письменное наследие Ханзадяна, войдут его рукописи, атласы, события его жизни, размышления, научные статьи и др.

По словам Сена Ованнисяна, армяне дали миру двух великих картографов: Затика Ханзадяна и адмирала Исакова.

«В истории мировой картографии известны человек десять, и они в первой тройке», — отметил собеседник «Арменпресс» и пояснил, в чем заключается их величие в области картографии.

«Исаков впервые в мире составил морской атлас и отредактировал его. До него пользовались британским морским атласом, в котором в основном были морские пути Англии до их прибрежных районов. Во времена Советского Союза Сталин предложил Исакову создать группу, которая разработает морской атлас. Группа много лет работала в этом направлении, в результате был создан такой атлас, в который вошли все морские страны, прибрежные районы и порты мира», — сказал Ованнисян, подчеркнув, что Исаков был не только адмиралом, он был и картографом и редактором, крупной влиятельной фигурой.

Говоря о Затике Ханзадяне, Сен Ованнисян сказал, что он имел настолько блестящее образование и репутацию, что стал главным картографом Франции, составил множество атласов Алжира, Ближнего Востока и др.

«Ханзадян с молодости имел такую репутацию, что в 1919 году стал главным картографом Лиги Наций. И когда он понял, что Армению не признают в Лиге Наций, не знают о ней, он скопировал все карты, связанные с Арменией, и бесплатно раздал их членам Лиги. В подвале своего дома вместе с сыном и зятем он подготовил исторический атлас Армении 1920 года и положил его на стол представителям Лиги Наций, чтобы они признали нашу страну», — заключил Сен Ованнисян.

По его словам, эти карты были такой «бомбой», что в случае их использования исчезли бы многие государства, в том числе и Турция.

«Ханзадян и прекрасно рисовал», — продолжил Ованнисян и показал его иллюстрированные карты. Он отметил, что картограф должен уметь и рисовать. Затик Ханзадян проделал фантастическую работу.

«Он был великим армянином, руководил школой «Самвел Рафаэлян» в Севре и был председателем ее Попечительского совета. Затик Ханзадян сделал много великих дел. Он умер в Париже, был похоронен очень почетно, как Шарль Азнавур, и пользовался таким же авторитетом, как Азнавур», — заключил наш собеседник.

Лиана Саркисян