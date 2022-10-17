Мне очень больно, когда я вижу, что сделали азербайджанцы в Джермуке: они использовали это мирное место, чтобы сеять ужас среди людей. Мне ужасно все это видеть.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, об этом заявил депутат Национального Совета Швейцарской Конфедерации, сопредседатель парламентской группы Швейцария-Армения Штефан Мюллер-Альтерматт.

Депутаты Национального Совета Швейцарской Конфедерации, посетившие Армению с четырехдневным рабочим визитом, 16 октября посетили Джермук, который 13 сентября был обстрелян азербайджанскими ВС.

Азербайджанцы, применяя оружие разного калибра, нанесли ущерб инфраструктуре города-курорта. Были повреждены санаторий Джермук, гостевые дома, дороги. Кечутское кладбище также подверглось нападению с целью оказания психологического воздействия на местное население. Противник также использовал запрещенные международными конвенциями кассетные бомбы.

В ходе визита депутат Национального Совета Швейцарской Конфедерации Мишель Матер отметил: «Мы приняли резолюцию в Женеве, где осудили азербайджанскую агрессию 13-14 сентября. Это первый уровень. Теперь мы должны двигаться вперед, в Федеральное Собрание. Это важно. Это касается не только Швейцарии, но и всей Европы, потому что у нас одинаковые ценности: демократия, права человека и международное право».

Штефан Мюллер-Альтерматт подчеркнул тот факт, что они находятся в Джермуке вскоре после событий. По его словам, они поддерживают не только своих коллег-парламентариев, но и армянский народ.

По словам первого заместителя главы общины Джермук Вардана Саркисяна, особенно пострадал городской ландшафт и лесной покров. Он добавил, что, несмотря на ситуацию, они проводят восстановительные работы.

Швейцарские депутаты подчеркнули, что было важно увидеть произошедшее своими глазами и рассказывать об этом своим коллегам.