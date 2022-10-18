Делегация, возглавляемая министром обороны Армении, с рабочим визитом выехала в Индию.
Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении Министерства обороны Армении.
Других подробностей не приводится.
Делегация, возглавляемая министром обороны Армении, с рабочим визитом выехала в Индию.
Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении Министерства обороны Армении.
Других подробностей не приводится.
Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 19 октября, Мушег Гукасян назначен руководителем аппарата главного уполномоченного по делам диаспоры аппарата премьер-министра...
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