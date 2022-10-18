Учитывая энергоэффективность солнечных водонагревателей, в бюджете 2023 года Арцаха запланировано в действующую программу государственного содействия включить и газифицированные общины.

Об этом в беседе с корреспондентом «Арменпресс» сообщил начальник отдела энергетики Министерства территориального управления и инфраструктур Арцаха Армен Меджлумян, добавив, что модель содействия будет изменена, что подлежит дополнительному обсуждению.

«По плану правительства процесс закупки и установки солнечных водонагревателей для жителей-абонентов негазифицированных населенных пунктов начался в августе этого года, но процесс на некоторое время был прерван в результате азербайджанской военной агрессии в сентябре. На данный момент 66 из 155 бенефициаров, подавших заявку, уже воспользовались программой в Нор Арешском районе Степанакерта, в Колхозашене, Параватумбе, Кагарци, Арутюнагомере, Чанкатаге и Кичане общин Мартунинского района. При этом только в общине Колхозашен был установлен 31 солнечный водонагреватель, а это значит, что почти 50 % домохозяйств села приобрели эти системы», — уточнил Меджлумян, отметив, что 50 % стоимости установленных солнечных водонагревателей финансируется государством, а остальное за счет жителей. Союз армянский помощи помог 33 семьям из некоторых социальных групп.

В настоящее время, по словам нашего собеседника, для использования программы установки солнечных водонагревателей зарегистрировано еще 90 бенефициаров из 9 общин, 28 из которых были выбраны офисом Союза армянской помощи в Арцахе.

При рассмотрении заявок, поданных жителями, было зафиксировано, что жители одного и того же населенного пункта, как правило, выбирают одну и ту же компанию-поставщика из-за доступности предлагаемой ею стоимости.

«В населенных пунктах, где установлены солнечные водонагреватели, население убеждено в полезности солнечных водонагревателей, что является дополнительным стимулом для их покупки и установки. Опыт показал, что жители руководствуются фактом снижения энергозатрат, но они бывают довольны и возможностью использования большого объема горячей воды», — сказал глава ведомства, подчеркнув, что за счет установки солнечных водонагревателей в негазифицированном поселке, затраты жителей на электроэнергию снижаются в среднем на 80 000 драмов в год. А через 2-3 года у них будет бесплатная горячая вода.

Согласно госпрограмме, в прошлом году 16 солнечных водонагревателей были переданы действующим в Арцахе школам продленного дня.

В марте этого года правительство Арцаха утвердило план по обеспечению всех бюджетных и общественных учреждений солнечными электростанциями. Солнечные электростанции мощностью в 4 киловатта уже введены в эксплуатацию в зданиях администрации Аскеранского района, Мартунинского профессионального училища, мощностью в 10 киловатт — в школах №3 и №7 Степанакерта.

«Целью проекта является обеспечение потребностей организации в электроэнергии. Например, в случае установки системы мощностью в 4 кВт можно сэкономить до 300 000 драмов в год, а в случае системы в 10 кВт — до 700 000 драмов.

Кроме того, эти организации будут выступать в качестве автономных производителей электроэнергии. В настоящее время правовая база позволяет продавать излишки электроэнергии поставщику, компании «Арцахэнерго».

Установлены гибридные и сетевые станции. В частности, гибридная солнечная электростанция дает и возможность хранить излишки вырабатываемой энергии, что также имеет стратегическое значение», — представил Меджлумян, добавив, что проект будет непрерывным, со среднесрочным планом до 2023-2025 гг. Вполне вероятно, что они будут полностью обеспечены солнечными электростанциями в течение двух лет.

Глава отдела энергетики Министерства ТУИ отметил, что после войны Арцах может обеспечить только 57 % своей внутренней потребности в энергии, а остальное импортируется из Республики Армения.

«Учитывая это обстоятельство, а также тот факт, что линии электропередач проходят по территориям, находящимся под контролем Азербайджана, в настоящее время реализуется государственная программа по повышению безопасности и надежности энергосистемы. Воздушные линии электропередач заменяются на кабельные, переоснащаются подстанции большой мощности», — сказал А. Межлумян.

По его словам, для удовлетворения собственного спроса на электроэнергию использование солнечной энергии будет стимулироваться.

«Климатические условия Арцаха в этом отношении очень благоприятны. На нашей территории потенциал солнечного потока на 1 квадратный метр горизонтальной поверхности составляет около 1400 киловатт-часов в год», — заключил представитель отрасли.

Ван Новиков