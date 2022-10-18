В Ереване завершается международный шахматный турнир «Yerevan Open».

Как передает «Арменпресс», состоялись игры предпоследнего — 8-го тура. Из ведущих шахматистов победу одержали Сергей Лобанов, Михаил Мчедлишвили и другие. Мамикон Гарибян, Самвел Тер-Саакян, Левон Бабуджян и Овик Айрапетян, представляющие Армению, разделили очко.

Сергей Лобанов с 6,5 очками является единоличным лидером турнирной таблицы. 7 шахматистов имеют по 6 очков, среди них и Мамикон Гарибян.В IV международном шахматном турнире «Yerevan Open» участвуют 292 шахматиста из 15 стран. Общий призовой фонд турнира составляет 14 миллионов драмов. По окончании турнира будут награждены участники, занявшие места с 1 по 20. Победитель группы А получит 2 600 000 драмов. «Yerevan Open» состоит из 9 туров и завершится 18 октября.