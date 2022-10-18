Армения ждет положительного отзыва Азербайджана на проект решения правительства Армении об открытии 3-х контрольно-пропускных пунктов на армяно-азербайджанской границе.

Об этом в своем Twitter-блоге написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Уже несколько месяцев как опубликовано решение правительства Армении об установлении 3-х контрольно-пропускных пунктов на армяно-азербайджанской границе для обеспечения связи между Восточным Азербайджаном и Нахиджеваном. Армения ждет положительного ответа Азербайджана», — написал Никол Пашинян.

Служба национальной безопасности Армении 18 августа опубликовала проект, которым предлагается установить контрольно-пропускные пункты на некоторых участках армяно-азербайджанской границы. Ожидаемый результат — установление новых КПП на государственной границе Армении с целью организации и осуществления пересечения лиц, товаров и транспортных средств через государственную границу. Новые контрольно-пропускные пункты планируется установить в направлении армяно-азербайджанской границы в Гегаркуникской области (автомобильная дорога М11 от общины Сотк до государственной границы Армении), в Араратской области (автомобильная дорога общины Ерасх), Сюникской области (автомобильная дорога М2 примерно в 7,5 км на юг, юго-восток от общины Караундж).