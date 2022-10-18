В результате комплексных оперативно-разведывательных мероприятий, предпринятых сотрудниками Управления военной контрразведки Службы национальной безопасности Армении, было установлено, что гражданин Республики Армения, являясь военнослужащим-контрактником воинской части N Республики Армения, командиром взвода, имея возможность доступа к сведениям и документам, составляющим государственную и служебную тайну, через социальную сеть «Одноклассники» понакомился с человеком, являющимся сотрудником иностранных спецслужб, был завербован последним, связывался с ним через его аккаунт с января по июнь 2022 г. и за вознаграждение передавал последнему различные документы, составляющие государственную и служебную тайну о своей воинской части, в которых содержались сведения о наименованиях боевых позиций, путях сообщения, командно-наблюдательных пунктах батальона, расстояниях между позициями, их оборудование и т.д., тем самым совершив государственную измену в ущерб суверенитету, территориальной целостности и внешней безопасности Республики Армения.

Об этом сообщили в Службе национальной безопасности.

Служба национальной безопасности Армении еще раз призывает военнослужащих воздержаться от установления знакомств с подозрительными лицами через социальные сети или иными способами, а также от передачи им военной информации.