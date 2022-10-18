Евросоюз принял решение направить в Армению наблюдательную миссию в составе 40 человек, которая будет дислоцирована на армяно-азербайджанской границе. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Совета Европы.

Отмечается, что целью миссии является мониторинг, анализ и информирование о ситуации в регионе.

Решение следует за четырехсторонней встречей, состоявшейся 6 октября между президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Согласно сообщению СЕ, решение направлено на установление мира и стабильности, укрепление доверия и содействие процессу делимитации государственной границы двух стран.

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и вопросам безопасности Жозеп Боррель отметил, что размещение миссии наблюдателей ЕС на границе с Азербайджаном на территории Армении направлено на укрепление доверия в нестабильной ситуации, которая ставит под угрозу жизни людей и процесс урегулирования конфликта. По его словам, это еще одно доказательство приверженности ЕС конечной цели — достижению стабильного мира на Южном Кавказе.

Сообщается, что в целях ускорения процесса отправки миссии принято решение временно направить в Армению экспертов миссии наблюдателей ЕС из Грузии. Это будет временная миссия, срок ее деятельности не превысит 2 месяцев.