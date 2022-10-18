В конце минувшей недели в Цахкадзоре Программа развития ООН “Новая Армения — современный парламент” совместно с Бюджетным офисом НС и постоянной комиссией НС по финансово-кредитным и бюджетным вопросам организовала для депутатов парламента, их помощников и представителей аппарата НС семинар на тему “Бюджетный процесс Республики Армения: программное бюджетирование с учетом гендерных аспектов и целей устойчивого развития”.

“Цель семинара — представление бюджетного процесса РА, в частности бюджетирования программных, гендерно-чувствительных и целей устойчивого развития, сути стратегического планирования и его связи с бюджетными программами”, — отметил координатор Бюджетного офиса НС Гагик Барсегян.

Докладчики представили участникам семинара процесс бюджетирования, программное бюджетирование и его особенности в Армении.

Перед бюджетными обсуждениями были представлены основные показатели проекта Государственного бюджета Армении на 2023 г., а также динамика 2020-2022 гг.

Проект госбюджета-2023 находится в парламенте с 3 октября, до рассмотрения на пленарном заседании будет обсуждаться в постоянных комиссиях НС. В этом контексте подчеркнута важность проведения семинара также в подобном формате.

В ходе семинара участники ознакомились с бюджетным процессом в парламентах ряда других стран, применяемыми в них инструментами и необходимыми механизмами вмешательства в процесс утверждения и оценки бюджета.

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Программа ПРООН “Новая Армения — современный парламент” финансируется правительством Швеции и направлена ​​на поддержку подотчетности, прозрачности и контрольных функций парламента Армении.