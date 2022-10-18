В рамках государственного визита президента Республики Армения в Болгарию был подписан Меморандум о сотрудничестве, согласно которому будет создана Армяно-болгарская торгово-экономическая палата.

Как сообщает «Арменпресс», меморандум подписали президент Республиканского союза работодателей Армении Гагик Макарян и президент Ассоциации промышленного капитала Болгарии Васил Велев.

По словам Гагика Макаряна, необходимость создания такой палаты возникла для продвижения армяно-болгарского сотрудничества в сфере экономики и бизнеса.

«Планируемые направления охватывают те отрасли экономики, которые важны как для болгарской, так и для армянской стороны. В частности, машиностроение, производство композитных материалов, торговля, консервирование, вопросы фармацевтики, туризм, зеленая экономика и др., — сказал председатель Республиканского союза работодателей Армении.

Учредителями палаты выступят Республиканский союз работодателей Армении и Болгарская ассоциация промышленного капитала. В учредительный процесс будут включены Болгарские и армянские компании. 19 октября в Болгарии состоится бизнес-форум, в рамках которого будут обсуждены работы в сферах машиностроения и производства композитных материалов.

«Болгария интересна нам как важный транспортно-логистический центр, как производитель композитных материалов, используемых в сферах дорожного строительства, судостроения, атомной энергетики и энергетики в целом. Болгария ведет борьбу с коррупцией», — отметил Макарян.

По его словам, Болгария может импортировать из Армении консервы. Армения — делать заказы в сфере машиностроения. Болгарская сторона заинтересована и туризмом, фармацевтикой и другими сферами.

На Болгарию приходится 6 % объема экспорта из Армении. Армения импортирует оборудование и одежду.

«Я думаю, что роль Болгарии в будущем возрастет. У нас есть совпадающие интересы. Это — машиностроение, производство композитных материалов и биржа труда. В апреле 2018 года между Министерствами труда и социальных вопросов Армении и Болгарии было подписано соглашение об обмене рабочей силой. Теперь мы намерены активизировать это направление», — заключил Гагик Макарян.

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян с государственным визитом находится в Республике Болгарии. В рамках визита запланирована встреча президентов Армении и Болгарии.Президенты после встречи выступят с заявлением для представителей СМИ.