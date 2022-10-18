Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян принял делегацию во главе с председателем Комитета по демократическому партнерству (КДП) Палаты представителей Когресса США Дэвидом Прайсом.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате премьер-министра, Никол Пашинян приветствовал визит делегации в Армению и подчеркнул важность армяно-американского сотрудничества в последовательном осуществлении демократических реформ в нашей стране.

Никол Пашинян отметил, что граждане Армении однозначно избрали путь демократии, и правительство Армении будет неуклонно продолжать реализацию насыщенной программы демократических реформ. По словам главы правительства, продолжающемуся развитию стратегического диалога в значительной степени способствуют и интенсивные армяно-американские контакты и взаимные визиты на высоком уровне в последнее время.

Премьер коснулся агрессии Азербайджана в отношении суверенной территории Армении и подчеркнул адресный и соответствующий отзыв США и международного сообщества в целом. Он подчеркнул и важность обеспечения безопасности и прав наших соотечественников в Нагорном Карабахе. Никол Пашинян высоко оценил признание США Геноцида армян.

Дэвид Прайс поблагодарил за теплый прием и оценил последовательные шаги по развитию демократических институтов в Армении. Он также подчеркнул важность расширения тесного армяно-американского сотрудничества в целях развития и укрепления связей в различных сферах.

Председатель Комитета по демократическому партнерству Палаты представителей вторжение Азербайджана на суверенную территорию Армении счел неприемлемым и отметил необходимость немедленного возвращения азербайджанских сил на исходные позиции. Дэвид Прайс осудил бесчеловечное обращение и действия вооруженных сил Азербайджана по отношению к армянским военнопленным и подчеркнул важность обеспечения возвращения военнопленных, которые до сих пор находятся в Азербайджане.

Премьер-министр высоко оценил усилия США в этом вопросе. Собеседники обменялись мнениями по нагорно-карабахской проблеме и происходящим в регионе процессам.