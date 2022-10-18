Секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян 18 октября встретился с чрезвычайным и полномочным послом Бразилии Фабио Ваза Питалугой.

Армен Григорян приветствовал посла и пожелал успехов в развитии и дальнейшем укреплении отношений между двумя странами.

По просьбе посла секретарь Совета безопасности представил широкомасштабную агрессию Азербайджана, совершенную 13 сентября, ее последствия, а также некоторые подробности армяно-азербайджанского переговорного процесса. Посол Бразилии высоко оценил динамику стабильного развития двусторонних отношений. Он коснулся роли армянской общины Бразилии, и особенно в торговле и в ряде других отраслей экономики Бразилии.