Вместо суда общей юрисдикции первой инстанции города Еревана будут действовать два новых суда: уголовный и гражданский суды города Еревана.

На пресс-конференции, состоявшейся в пресс-холле «Арменпресс» директор Фонда «Центр развития законодательства» Министерства юстиции Армении Тигран Дадунц отметил, что это обусловлено загруженностью суда общей юрисдикции первой инстанции города Ереван.

«О загруженности судов свидетельствует ежегодно увеличивающееся количество судебных дел. Защита законных прав граждан в судах, как правило, не осуществляется в те сроки, на которые рассчитывают граждане. Здесь возникает проблема соблюдения разумных сроков», — сказал Тигран Дадунц.

Представляя статистические данные, Тигран Дадунц отметил, что заметно увеличилось количество дел, поступивших в суд первой инстанции города Еревана. В 2019 году было зарегистрировано 34 000 случаев, в 2020 году — 44 000, в 2022 году — 44 000 случаев. Тенденция роста сохраняется. По сравнению с областными судами в Ереване поступает от 4 до 10 раз больше дел. Например, в 2021 году в Ереване поступило 44 000 дел, в Армавире — 11 000, в Арарате — 15 000, в Сюнике — 4 600 и т.д.

«Есть дела, процесс которых объективно может занять больше времени. В то же время есть дела, например, дела с исками о конфискации денег, которые рассматриваются через 3 месяца. На практике уложиться в этот срок не представляется возможным из-за одинаковой загруженности», — объяснил Тигран Дадунц.

Такие небольшие дела составляют 80 % процессов судебной системы. Это мешает сложным делам, требующим более профессиональной работы. В целях решения проблемы сроков, помимо облегчения загруженности суда, проект предусматривает и возложение на председателя суда полномочий контроля за соблюдением сроков рассмотрения дел.

По предварительным данным, гражданский суд города Еревана будет функционировать в составе не менее 35 судей, уголовный суд — 30. Проект прошел стадию общественного обсуждения и в настоящее время находится на доработке. В ближайшее время он будет внесен в правительство, а затем в Парламент. Тигран Дадунц сообщил, что на практике процесс наличия двух судов не предполагает потрясений. Все технические вопросы будут решены в течение максимум одного месяца после принятия в Парламенте.