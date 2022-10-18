Армения высоко ценит сотрудничество с Болгарией как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, в том числе и в контексте партнерства Армения-ЕС.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в заявлении для СМИ после встречи с президентом Руменом Радевым отметил президент Армении Ваагн Хачатурян, находящийся в Болгарии с государственным визитом. Президент Хачатурян подчеркнул, что Болгария является для Армении надежным партнером в сфере повышения сотрудничества в регионе.

«Армению и Болгарию связывают международно-правовые и эффективные инструменты, необходимые для взаимодействия, доступны все форматы и механизмы, необходимые для дальнейшего углубления двусторонних отношений. Хочу выразить удовлетворенность стабильным политическим диалогом и успехами в двусторонних отношениях», — сказал Хачатурян. Он подчеркнул необходимость более эффективного использования имеющегося потенциала двух стран в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

«Болгария является дружественной дверью, открытой для экспорта армянской продукции в Европу. Армянская сторона заинтересована в совершенствовании и развитии инфраструктур, соединяющих две страны, в том числе и в налаживании прямого авиасообщения между двумя столицами. В этом контексте удачным примером стало осуществление прямых рейсов из Еревана в прибрежные города Болгарии в летние месяцы. Я высоко ценю и содействие болгарской стороны процессу создания международного транспортно-транзитного коридора между Персидским заливом и Черным морем», — сказал президент Армении.

Ваагн Хачатурян подчеркнул важность углубления сотрудничества в высокотехнологичной промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, культуре, туризме и во многих других сферах. «Выражаю свою удовлетворенность эффективной организацией деятельности, утвержденной соответствующими программами сотрудничества в сферах образования и науки, а также культуры, в том числе и обучения армянских студентов в болгарских вузах. Уверен, что в ближайшее время у нас будет возможность придать новый импульс как парламентской дипломатии, так и работе армяно-болгарской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству», — отметил Хачатурян.

Он подчеркнул, что Армению и Болгарию объединяют общие ценности и культурная близость, а также страницы истории героической борьбы за свободу и независимость. Президент Армении выразил благодарность болгарскому государству и болгарскому народу за предоставление армянам убежища, заботу, возможность жить мирно, развивать и в то же время сохранять национальную идентичность и образ, а также за бережное отношение болгарских властей к армянскому культурному наследию и постоянную поддержку армянской общине. Ваагн Хачатурян заверил, что как президент Армении он продолжит свои усилия по расширению сфер сотрудничества между Арменией и Болгарией.