Болгария придает большое значение установлению стабильности в регионе Южного Кавказа.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил президент Болгарии Румен Радев 18 октября в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Армении Ваагном Хачатуряном, прибывшим в Софию с государственным визитом.

«Для нас важна стабильность и безопасность на Южном Кавказе. Без стабильности не может быть процветания.

Мы также поддерживаем отношения между Арменией и ЕС», — сказал президент Румен Радев.

Он назвал армяно-болгарскую дружбу настоящей ценностью в нынешних непростых условиях международных отношений, подчеркнув: «Мы, руководствуясь пожеланиями наших народов, обязаны углублять узы, основанные на дружбе и сотрудничестве, которые прошли испытание временем».

Президент Болгарии говорил о необходимости углубления двусторонних отношений в различных сферах. «Мы можем и должны сделать гораздо больше для развития огромного потенциала двусторонних отношений. Это означает еще более тесное сотрудничество в сферах торговли, экономики, инвестиций, транспорта, науки, образования и культуры», — сказал он.

Румен Радев подчеркнул и значение подписания меморандума о создании совместной торгово-экономической палаты, подчеркнув, что это будет способствовать развитию и сближению бизнеса двух стран.Президенты Армении и Болгарии подписали совместное заявление о дипломатических отношениях между двумя странами, отметив столь символичный визит, приуроченный к 30-летию установления дипломатических отношений, который должен придать дополнительный импульс двусторонним связям.