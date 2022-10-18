В рамках рабочего визита в Индию министр обороны Армении Сурен Папикян встретился с министром обороны Индии Шри Раджнатхом Сингхом.

Как передает «Арменпресс», о встрече на своей странице в Facebook написал Сурен Папикян.

«В рамках рабочего визита в Индию я встретился с министром обороны Индии Шри Раджнатхом Сингхом.

Мы выразили удовлетворенность уровнем сотрудничества, возможностями расширения взаимодействия, также был обсужден ряд вопросов двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

Я представил министру ситуацию, сложившуюся в результате последней азербайджанской агрессии, и поблагодарил Индию за ее определенную позицию в международных инстанциях.

В завершении встречи я пригласил своего коллегу посетить Армению с официальным визитом», — говорится в сообщении. Ранее Министерство обороны Армении сообщало, что делегация во главе с министром обороны Армении Суреном Папикяном с рабочим визитом выехала в Индию.