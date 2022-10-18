В рамках рабочего визита в Индию министр обороны Армении Сурен Папикян встретился с министром обороны Индии Шри Раджнатхом Сингхом.
Как передает «Арменпресс», о встрече на своей странице в Facebook написал Сурен Папикян.
«В рамках рабочего визита в Индию я встретился с министром обороны Индии Шри Раджнатхом Сингхом.
Мы выразили удовлетворенность уровнем сотрудничества, возможностями расширения взаимодействия, также был обсужден ряд вопросов двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.
Я представил министру ситуацию, сложившуюся в результате последней азербайджанской агрессии, и поблагодарил Индию за ее определенную позицию в международных инстанциях.
В завершении встречи я пригласил своего коллегу посетить Армению с официальным визитом», — говорится в сообщении. Ранее Министерство обороны Армении сообщало, что делегация во главе с министром обороны Армении Суреном Папикяном с рабочим визитом выехала в Индию.