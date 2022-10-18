Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Норвегии Анникен Хьюикфельдт обсудили ситуацию, создавшуюся после агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении.

В контексте предотвращения новой агрессии Мирзоян подчеркнул необходимость внедрения международных механизмов наблюдения и мониторинга пограничной ситуации и содействия международных партнеров, в том числе и Норвегии, в этом вопросе.

Как передает «Арменпресс», об этом на совместном брифинге с министром иностранных дел Норвегии заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

«После более чем десятилетнего перерыва это первый визит норвежской стороны в Армению на высоком уровне. Мы ценим присутствие министра иностранных дел дружественной Норвегии в Ереване, особенно в нынешнее, полное многих вызовов время, что, безусловно, является признаком солидарности Норвегии с армянским народом», — отметил Мирзоян.

Среди прочих вопросов в центре обсуждений министров иностранных дел были и региональные и международные события. Арарат Мирзоян представил коллеге детали работы по разработке армяно-азербайджанского мирного договора, позицию армянской стороны по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. «Мы обсудили ситуацию, создавшуюся после последней агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении. Мы ценим адресную позицию Норвегии в поддержку территориальной целостности и суверенитета Армении, а также в вопросе внесудебных расправ вооруженных сила Азербайджана с армянскими военнопленными. В этом контексте мы надеемся, что Норвегия, как пионер в защите демократии и прав человека, и впредь будет придерживаться принятой позиции», — подчеркнул глава МИД Армении.

В контексте предотвращения новой агрессии со стороны Азербайджана Мирзоян подчеркнул необходимость внедрения международных механизмов мониторинга пограничной ситуации и содействия международных партнеров, в том числе и Норвегии, в этом вопросе. «Я подчеркнул необходимость вывода азербайджанских вооруженных сил с суверенной территории Республики Армения, возвращения незаконно удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и безусловного соблюдения режима прекращения огня, еще раз отметив недопустимость решения проблем путем применения силы или угрозы силой», — сказал Мирзоян.

Министр иностранных дел счел знаменательным то, что визит министра иностранных дел Норвегии состоялся в год 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Норвегией.

На встрече министры иностранных дел обсудили перспективы расширения сотрудничества между Арменией и Норвегией в сферах, представляющих взаимный интерес. Арарат Мирзоян подчеркнул роль внешнеполитических ведомств стран, отметив важность проведения периодических политических консультаций. «Мы выразили взаимную готовность предпринять практические шаги в направлении полного использования имеющегося потенциала в торгово-экономической сфере. В качестве перспективных направлений экономического сотрудничества мы выделили информационные технологии, возобновляемую энергетику и цифровое управление», — сказал Мирзоян. В течение дня министры также посетили Мемориал Геноцида армян и почтили память жертв Геноцида.