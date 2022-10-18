На встрече со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном министр иностранных дел Норвегии Анникен Хьюикфельдт подтвердила готовность Норвегии содействовать сохранению территориальной целостности Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом Анникен Хьюикфельдт сказала на совместном брифинге с министром иностранных дел Армении после встречи в Ереване.

«Я знаю, что мой визит в Армению проходит в очень напряженный период для Южного Кавказа и Вашей страны. Цель моего визита, прежде всего, выразить готовность Норвегии поддержать армянский народ. Я была бы рада лучше понять ситуацию в стране и регионе в это непростое время, а также укрепить прекрасные и дружественные двусторонние отношения между нашими странами», — сказала министр иностранных дел Норвегии.

«В этом году исполняется 30 лет установления дипломатических отношений между нашими странами. Однако наши связи гораздо глубже, они установлены на прочной гуманитарной и дружеской основе. Для меня большая честь знать, что Фритьофа Нансена в Армении помнят до сих пор за его работу, проделанную для беженцев 100 лет назад», — сказала Анникен Хьюикфельдт.

Она сообщила, что в ходе визита в Ереван встретится с премьер-министром Армении и спикером НС, а также с представителями гражданской общественности.

«Мы провели широкие обсуждения, во время которых я подтвердила готовность Норвегии содействовать территориальной целостности Армении в рамках международно признанных границ, также и в направлении внешней политики», — сказала министр иностранных дел Норвегии.

По ее словам, на встрече с его армянским коллегой обсуждался ряд вопросов, в том числе в контексте региональной, геополитической безопасности, подготовки мирного договора между Арменией и Азербайджаном, нормализации отношений между Арменией и Турцией. Главы МИД Армении и Норвегии говорили и о перспективах укрепления двусторонних отношений, сотрудничества в сфере туризма и торговли. «Мы рассмотрим, как Норвегия может поддержать процессы демократических реформ, помимо финансирования плана действий СЕ-Армения.

Наши общие ценности, вера в то, что наши общества должны строиться на принципах демократии, прав человека и верховенства закона, являются прочной основой для развития наших двусторонних отношений», — сказала она. Министр отметила, что по пути из Тбилиси в Ереван у нее была возможность полюбоваться разноцветьем осенних красок армянской природы. Она поблагодарила своего армянского коллегу и его команду за оказанное гостеприимство.