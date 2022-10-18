Обсуждается также вопрос направления в Армению на армяно-азербайджанскую границу наблюдателей ОБСЕ.

Как передает «Арменпресс», об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

«Обсуждается также вопрос направления в Армению на армяно-азербайджанскую границу наблюдателей ОБСЕ. В самое ближайшее время у нас будет определенность и по этому вопросу», — сказал Мирзоян.

Коснувшись ожиданий от наблюдательной миссии ЕС, министр иностранных дел сказал, что ожидания не изменились.

«Мы ожидаем международного участия, международной роли в вопросе установления мира на Южном Кавказе и, особенно на армяно-азербайджанской границе. И если уточнить, то мы ожидаем, что миссия сыграет определенную роль в сборе фактов, и эти факты подтвердят, что утверждения Армении о том, что произошла агрессия по отношению к суверенной территории Армении и есть вторжение азербайджанских войск на международно признанную территорию Армении, соответствуют действительности. Мы должны приписать этой миссии и важную роль предотвращения новой агрессии, а в более широком смысле, установления прочного мира », — отметил Арарат Мирзоян.

Он выразил надежду, что миссия ЕС сыграет свою роль в этом вопросе. Евросоюз принял решение направить в Армению наблюдательную миссию в составе 40 человек, которая будет дислоцирована на армяно-азербайджанской границе.